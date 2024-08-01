شراكة بين «سند» و«إيرباص» لصيانة محركات الطائرات

المصدر: فارنبورو- البيان

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أعلنت مجموعة «سند»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة «إيرباص»، وذلك على هامش مشاركتها في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2024 المقام بالمملكة المتحدة.

تم الإعلان عن الشراكة الجديدة رسمياً بحضور إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار. وقد وقع الاتفاقية عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سند؛ وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من توسعات «سند» في قطاع الطيران.

وتشمل اتفاقية الشراكة الجديدة تقديم «سند» خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات طائرات «إيرباص» أحادية الممر.

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