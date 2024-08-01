«العودة إلى المدارس» تعود بجوائز حتى 100 ألف درهم في مجموعة مراكز تسوق دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن عودة حملتها الترويجية الخاصة بموسم «العودة إلى المدارس»، حيث تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز مذهلة أثناء تحضيرهم للعام الدراسي الجديد، وستنطلق الحملة في الفترة من 5 أغسطس إلى 28 أغسطس 2024، بهدف جعل موسم العودة إلى المدارس أكثر حماسة عن طريق تحويل التسوق اليومي إلى فرص للفوز بجوائز كبيرة.

ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من المراكز التجارية المشاركة مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود داخل المتاجر للدخول تلقائياً في السحب للفوز بإحدى 20 جائزة رائعة، تبلغ قيمة كل منها 5000 درهم، بإجمالي جوائز يصل إلى 100,000 درهم.

ومع كل عملية شراء، سواء كانت حقيبة ظهر جديدة، أو ملابس أنيقة، أو أحدث الأدوات الإلكترونية، يقترب المتسوقون من الفوز بالجوائز الكبرى، ويسمح بدخول متعدد لكل 200 درهم يتم إنفاقها.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «مع بداية العام الدراسي نحن نعزز التزامنا تجاه المجتمع. حملتنا للعودة إلى المدرسة ليست مجرد حملة ترويجية، بل هي فرصة لإحداث فرق حقيقي في حياة الطلاب وأولياء الأمور، من خلال جوائز نقدية يمكن أن تساعدهم في تحقيق أهدافهم».

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 20 مركزاً تجارياً: مركز البستان، مركز الغرير، مركز بوابة الخيل المجتمعي، القوز مول، أرابيان سنتر، أفينيو مول، باي أفينيو مول، سيليكون سنترال، سنشري مول، كراون مول، فيستيفال بلازا، جبل علي مول، مركز مدن المجتمعي، مرحبا مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، تاون مول، سنترال مول، تايمز سكوير سنتر، سوق فيلانوفا.

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