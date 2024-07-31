5.5 مليارات درهم أرباح «إي آند» في النصف الأول .. والتوزيعات 41.5 فلساً

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلنت مجموعة «إي آند»، عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت المجموعة إيرادات موحدة بقيمة 28.3 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي الأرباح الموحدة للمجموعة بنسبة 17 %، ليصل إلى 5.5 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما شهدت أرباح المجموعة الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نمواً بنسبة 2 % لتصل إلى 12.9 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى تحقيق هامش ربح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 46 %.

ووصل إجمالي قاعدة مشتركي المجموعة إلى 175 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في حين وصل عدد مشتركي «إي آند الإمارات» إلى 15 مليون مشترك، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واعتمد مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح الأسهم عن النصف الأول من عام 2024 بواقع 41.5 فلساً لكل سهم. وكان المساهمون قد وافقوا، خلال اجتماع «إي آند» السنوي للجمعية العمومية، على السياسة الجديدة المقترحة من مجلس الإدارة لتوزيع أرباح الأسهم على أساس تصاعدي بقيمة 3 فلوس لكل سهم بدءاً من السنة المالية 2024 ولمدة ثلاث سنوات.

قال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة «إي آند»: «أظهرت «إي آند» قدرة ملحوظة على النمو المستدام، واستمرت في مسارها التصاعدي في النصف الأول من عام 2024، حيث حققت صافي أرباح موحدة بقيمة 5.5 مليارات درهم، مما يمثل نمواً بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وقد تم تحقيق هذا الأداء القوي بفضل التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار».

وأضاف الزعابي: «نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه في النصف الأول من عام 2024، والذي عززته عمليات الاستحواذ الأخيرة، والشراكات، والتوسع الاستراتيجي في محفظة خدماتنا الرقمية. وتعزز هذه الجهود بشكل كبير مكانة «إي آند» الريادية في مجال التحول الرقمي، لما توفره من حلول متطورة لقاعدة متنوعة من العملاء».

وفي تعليق على مسار النمو والآفاق المستقبلية لمجموعة «إي آند»، على الرغم من التحديات في بعض الأسواق قال الزعابي: «تظل «إي آند» ملتزمة بتقديم خدمات وتقنيات متقدمة مع التركيز على الهدف والقيمة. إن استثماراتنا المستمرة في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الناشئة تجعلنا قوة دافعة للابتكار والنمو، مما يجعلنا الشريك المفضل في تعزيز الاقتصاد الرقمي. وبفضل دعم ورؤية قيادة دولة الإمارات، سنواصل لعب دور حاسم في تشكيل المشهد الرقمي، ودفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار».

من جهته، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: «يظهر الأداء القوي الذي سجلته «إي آند» في النصف الأول من عام 2024 قدرتنا على تحقيق النمو والتكيف والمرونة في معالجة مختلف التحديات التي تواجهنا في بعض أسواقنا».

وأضاف دويدار: «لقد حققت المجموعة نتائج مميزة مع نموٍ في الإيرادات الموحدة بنسبة 6 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 28.3 مليار درهم، كما سجلت نمواً في الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة بلغت 2 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 12.9 مليار درهم. ويأتي نجاحنا مدعوماً بسعينا الدائم للابتكار، وتقديم قيمة ملموسة لعملائنا ومساهمينا، فقد عملنا على توفير التقنيات المتقدمة والناشئة، وأطلقنا العديد من المبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يسلط الضوء على ريادتنا في مجال التحول الرقمي. ومن جهة أخرى، فقد عززت شراكاتنا الاستراتيجية محفظة خدماتنا، بينما نواصل تطلعاتنا لتوسيع نطاق حضورنا العالمي من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة».

واختتم دويدار: «نحن واثقون من أن التزامنا بتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من خلال التكنولوجيا، سيوفر لنا المزيد من الفرص للنمو ولإثراء حياة تلك المجتمعات. وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها في بعض الأسواق التي نتواجد فيها، سنعمل على توظيف فرص النمو والتوسع المستقبلية والاستفادة منها، واتخاذ خطوات جريئة للارتقاء بمختلف الخدمات الرائدة والحلول الرقمية التي نقدمها. نحن ممتنون للغاية لعملائنا ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمر لنا في ظل سعينا لاستكشاف مسارات جديدة للنمو وتحقيق إنجازات جديدة».

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