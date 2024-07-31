«صيف دبي».. المزيد من المرح والعروض المذهلة

المصدر: (دبي - البيان)

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تتواصل فعاليات الدورة 27 من مفاجآت صيف دبي لتقدم المزيد من تجارب التسوق والترفيه وتهدي زوار الإمارة وسكانها أفضل التجارب والصفقات وسط أجواء الفرح والمرح التي تلائم جميع أفراد الأسرة، وتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره أحد أفضل الأوقات لاستكشاف نقاط الجذب في الإمارة.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالتسوق والعروض المذهلة في الفنادق والمعالم السياحية الشهيرة، والفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية والمطاعم المتنوعة، إضافة إلى الأنشطة الجديدة التي تناسب الجميع.

وتطلق الأسواق التجارية ومراكز التسوق العديد من العروض الترويجية مع انطلاق الأسبوع الأخير من الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 4 أغسطس، وتشمل مجموعة من العروض الحصرية محدودة المدة على تشكيلة واسعة من المنتجعات، بما في ذلك الأزياء والإكسسوارات والعطور والملابس الرياضية، والأثاث المنزلي، وغيرها الكثير.

وفيما تواصل مراكز ووجهات التسوق على مستوى المدينة تقديم العروض الترويجية والتخفيضات في إطار تنزيلات موسم الصيف التي تستمر حتى أول سبتمبر، يعد هذا الأسبوع الأخير الذي يتيح للمتسوقين فرصة استكشاف الصفقات اليومية على علامة تجارية واحدة كل يوم.

ويمكن للمتسوقين الاختيار من بين تشكيلة واسعة من العطور المفضلة من أدورا والاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 90 % على العطور المميزة داخل متجر العلامة في سيتي سنتر مردف فقط، مما يضمن حصول الجميع على عطور مميزة بأفضل الأسعار.

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