هونج كونج لخدمات الأمانة المالية تفتتح مكتبها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية هونج كونج للأمانة المحدودة («جمعية هونج كونج للأمانة المالية») عن توسعها الرسمي في دبي، ليصبح المكتب السابع لها على مستوى العالم.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تعزيزاً لالتزام الجمعية بتقديم مجموعة شاملة من خدمات الأمانة والمشاركة المالية والمعرفية بهدف تثقيف وتمكين شركائها حول العالم في مجالات الثقة وإدارة الثروات وغيرها.

وأعرب جيسون تان مدير علاقات الثقة في دبي لدى جمعية هونج كونج للأمانة عن حماستهم لتوسيع نطاق الجمعية إلى دبي، واصفاً الإمارة بـ «المركز المالي الحيوي والمتطور»، مؤكداً أن «المركز الجديد في دبي سيمكن الجمعية من تلبية احتياجات عملائنا المحليين بشكل أفضل والمساهمة في نمو قطاع الثقة المزدهر في دبي».

ويقع المكتب الجديد في قلب منطقة الخليج التجاري في دبي، ضمن مشروع «ذا أوبس» من «إعمار»، وسيتميز المكتب، الذي يخضع حالياً لعمليات التجديد، بإطلالات على برج خليفة، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات مخصصة لضمان الخصوصية والراحة.

ويتجاوز حضور جمعية هونج كونج للأمانة المالية في دبي مجرد وجود مكتب فعلي، ففي أبريل 2024، شاركت الجمعية بنشاط في مؤتمر «بلوك تشين لايف 2024»، وهو الحدث المتخصص للأصول الافتراضية الذي جمع قادة الصناعة من أكثر من 120 دولة.

كما استضافت الجمعية منتدى نقاش في فندق ذا أدريس داون تاون دبي في أبريل 2024، حيث جمعت كبار التنفيذيين من مختلف القطاعات وممثلي الجمعية، الذين ركزوا على مناقشاتهم على هياكل الثقة، مما أتاح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة.

وتعطي جمعية هونج كونج للأمانة المالية الأولوية للتعليم المستمر وتطوير شركائها، حيث تقوم الجمعية بتنظيم جلسات تدريبية أسبوعية لشركائها، تزودهم بمعرفة متعمقة بفوائد الثقة الخارجية، مما يمكنهم من تقديم هذه الحلول لشبكاتهم بشكل فعال.

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