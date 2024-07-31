مؤشر سوق دبي الأفضل خليجياً في يوليو بارتفاع 5.9%

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.9% خلال شهر يوليو، ليحقق بذلك أفضل أداء على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج القوية للبنوك عن النصف الأول 2024.

وأظهر رصد «البيان»، ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.9% خلال يوليو 2024، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 39.3 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 678.7 مليار درهم في نهاية تداولات يونيو الماضي إلى 718.01 مليار درهم بآخر جلسات يوليو 2024.

وتصدر سوق دبي المالي مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت ارتفاعاً في الأداء خلال يوليو 2024، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي 5.91%، وبورصة الكويت 4.7%، و«تاسي» السعودي 3.7%، وسوق أبوظبي 3.1%، وبورصة قطر 1.87%، في المقابل تراجعت بورصة البحرين 2.75%، ومسقط 0.55%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي جاذباً 1.9 مليار درهم في يوليو، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 1.5 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً أكثر من 912.9 مليون درهم.

ومنذ مطلع 2024، شهد سوق دبي المالي أداءً قوياً، ليأتي ضمن أفضل البورصات الخليجية في مستويات النمو، إذ صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.13%، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 4268.05 نقطة في آخر جلسات يوليو، ليربح رأسماله السوقي نحو 30.6 مليار درهم، إذ ارتفع من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 718.01 مليار درهم بآخر جلسات يوليو 2024.

وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات سوق دبي خلال 7 أشهر بـ 208.9%، وارتفعت أسهم بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية 100%، والصناعات الوطنية القابضة 53.9%، وباركن 51.4%، وبنك المشرق بأكثر من 46%، وتكافل الإمارات 39.13%، والاتحاد العقارية 31%.

وزاد جي إف إتش المالية 30.2%، ودبي للتأمين 28.9%، ودبي التجاري 26.4%، وإعمار للتطوير 18.7%، ودو 16.6%، وشعاع كابيتال 13.5%، والرمز كوربوريشن 12.9%، والإثمار القابضة 10.5%، والإمارات دبي الوطني 10.4%، ودريك آند سكل 9.7%، وإعمار العقارية 8.96%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 1.55 مليار درهم خلال 7 أشهر، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 20.43 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 18.9 مليار درهم.

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