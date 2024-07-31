«دي بي ورلد» تناول 42.5 مليون حاوية في النصف الأول بزيادة 7 %

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

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قامت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بمناولة 42.58 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بنمو 7 %، مقارنة مع 39.86 مليون حاوية، تعاملت معها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة 2.7 مليون حاوية، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للشركة.

وأظهرت البيانات أن الشركة تعاملت خلال الربع الأول مع 20.73 مليون حاوية، في حين تعاملت خلال الربع الثاني مع 21.85 مليون حاوية.

وبحسب البيانات، ارتفع حجم مناولة الحاويات عبر ميناء جبل علي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4 %، ليصل إلى نحو 7.34 ملايين حاوية نمطية، مقارنة مع 7.06 ملايين حاوية للنصف الأول 2023، موزعة بين 3.71 ملايين حاوية خلال الربع الثاني، و3.62 ملايين حاوية نمطية في الربع الأول من هذا العام.

أما من حيث المناطق، أظهرت البيانات أن مناولة الحاويات في منطقة آسيا والهادئ وشبه القارة الهندية، ارتفعت بنسبة 10.2 %، لتصل لنحو 22 مليون حاوية، مقارنة مع 19.23 مليون حاوية للفترة ذاتها من 2023، بينما تعاملت الشركة مع 15.1 مليون حاوية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وناولت الشركة 6.3 ملايين حاوية نمطية في منطقة الأمريكتين وأستراليا، بنمو 13.2 %.

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