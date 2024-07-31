غرف دبي تعرف الشركات الصينية بفرص نمو الأعمال في الإمارة

المصدر: وام

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نظمت “غرف دبي” ندوة بلغة الماندرين الصينية تحت عنوان "دبي: بوابة نمو الشركات الصينية"، بهدف تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور الأساسية لممارسة الأعمال في الإمارة.

استقطبت الندوة الافتراضية - التي أقيمت بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه" - أكثر من 120 من ممثلي الشركات الصينية العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، وتضمنت معلومات مفصلة حول الجوانب القانونية والضريبية والعملية للنمو والتوسع انطلاقاً من دبي.

واستعرضت الندوة الآليات الفعالة لدخول سوق دبي وتأسيس أعمال فيها، بما في ذلك المفاهيم الثقافية لممارسة الأعمال محلياً.. وناقشت الفرص الرئيسية الواعدة، والإطار التشريعي للأنشطة التجارية في دبي إضافة إلى توفير لمحة موسعة عن المتطلبات واللوائح القانونية الناظمة للعمليات التجارية والامتثال.

وناقشت الندوة النظام الضريبي لضمان إلمام المشاركين بجميع الالتزامات والحوافز الضريبية في دبي، بما في ذلك اللوائح التنظيمية لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، وكيفية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الضريبية وقدمت معلومات عملية حول الممارسات التجارية، وسبل أداء مهام الأعمال اليومية في دبي بدءاً من إدارة الأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية لعمليات الاستيراد والتصدير، وصولاً إلى الشراكات المحلية.

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