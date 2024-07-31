2.13 مليار درهم أرباح «بروج» في النصف الأول بارتفاع 35%

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت «بروج بي ال سي» ربحاً صافياً بلغ 2.13 مليار درهم (581 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21% لتصل إلى 4.33 مليارات درهم (1.18 مليار دولار) مع تحقيقها إيرادات بلغت 10.30 مليارات درهم (2.81 مليار دولار)، دون تغيير عن العام السابق، في حين انخفضت التكاليف، باستثناء الإهلاك والاستهلاك، بنسبة 11% بفضل مواصلة الشركة التزامها بالإدارة الفعالة للتكاليف.

أكدت «بروج» مجدداً خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية الذي عقد في 28 مارس نيتها في الحفاظ على التزامها بتوزيع أرباح بقيمة 4.77 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2024، بمعدل 15.88 فلساً للسهم الواحد، مما يوفر عائداً جارياً كبيراً (1) بنسبة 6.5% تقريباً. ومن المقرر أن يعقد المساهمون اجتماعاً عاماً خلال الربع الثالث للموافقة على توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 7.94 فلوس لكل سهم.

وأعلنت الشركة عن تحقيقها نمواً بنسبة 33% على أساس سنوي في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 1.13 مليار درهم (308 ملايين دولار) بفضل ارتفاع المبيعات وتحقيق كفاءة في التكلفة، حيث سجلت الشركة أعلى حجم إنتاج لها على الإطلاق.

وارتفعت أرباح الشركة المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 2.25 مليار درهم (613 مليون دولار) في الربع الثاني، مدعومة بزيادة بنسبة 6% في الإيرادات وتحسناً بنسبة 6% في التكلفة لكل طن، مما يعكس مستوى الكفاءة المستدامة الناتجة عن التأثير الإيجابي لبرنامج تعزيز القيمة الذي وفر 2.22 مليار درهم (607 ملايين دولار) في عام 2023. كما حافظت «بروج» على مكانتها الرائدة في قطاع البتروكيماويات من حيث الربحية، حيث بلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 41% خلال الربع الثاني، متجاوزاً نسبة الـ 37% التي حققها في عام 2023.

أعلنت «بروج» عن تحقيقها إيرادات بقيمة 5.51 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 16% على أساس ربع سنوي بفضل تركيز الشركة على القطاعات عالية القيمة، حيث ساهمت حلول البنية التحتية التي توفرها بنسبة 41% من حجم المبيعات.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «تستمر «بروج» في تسجيل أداء مالي وتشغيلي استثنائي مما يسلط الضوء على قوة الشركة ومرونتها الكبيرة وقدرتها على التكيف، حيث تتميز «بروج» عالمياً بأدائها التشغيلي المتفوق وتركيزها الشديد على خلق القيمة، وذلك ينعكس بوضوح في معدلات الاستخدام القصوى للإنتاج وتحقيق أحجام إنتاج قياسية وهوامش أرباح رائدة في القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث يعد دفع عجلة النمو المتسارع من خلال زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيزها والتركيز على قطاعات العملاء عالية القيمة أحد أهم أولوياتنا. وتهدف الشركة لتحقيق زيادة نوعية في حجم الإنتاج من خلال مجمع «بروج 4» ووحدة الإيثيلين الثانية التابعة لها، ومن خلال الانضمام إلى التحالف الذي يخطط لإنشاء مصنع جديد متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين. كما يساهم برنامج الشركة الطموح لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو الشركة ورفع إنتاجيتها وتحقيق السلامة والاستدامة لتوفير قيمة مالية كبيرة».

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