8.74 مليارات درهم أرباح استثنائية لـ «مُدن القابضة» بدعم الاستحواذات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مُدن القابضة (كيو القابضة سابقاً) عن تحقيق أداء مالي استثنائي خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بعد استحواذها الأخير على شركة مُدن العقارية وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك).

وحققت «مُدن القابضة» إيرادات بنحو 2.2 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة بلغت 333% على أساس سنوي، وإجمالي أرباح بقيمة 833.2 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 277% على أساس سنوي. وفي المقابل، سجلت المجموعة ارتفاعاً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.74 مليارات درهم، والتي نتجت عن مكاسب شرائية نتيجة الاستحواذ على كل من شركة مدن العقارية و«مجموعة أدنيك». وتعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسم مساراً جديداً لطموحات مُدن القابضة نحو المستقبل المتمثلة بترسيخ مكانتها كلاعب رائد في المجال العقاري.

واعتباراً من 30 يونيو 2024، بلغت القيمة السوقية لمجموعة مُدن القابضة 45.94 مليار درهم، بزيادة قدرها 114% على أساس سنوي.

وشهدت مشاريع التطوير العقاري مبيعات قوية بلغت 7.6 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مع نمو بنسبة 153% على أساس سنوي في حجوزات المبيعات، مدعومة بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.

ووصلت قيمة الإيرادات المجمعة إلى 22.3 مليار درهم على صعيد المجموعة.

وقال جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة «مُدن القابضة»: إن الأداء القوي لمجموعة مُدن القابضة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري هو انعكاس لنجاح عملية الاستحواذ الأخيرة والتي أضافت أداءً متميزاً في إظهار القيمة المقترحة للاندماج. وأضاف الزعابي: سيساهم نهج المجموعة الذي يركز على بناء مدن ذكية في رفع جودة الحياة، وبناء مجتمعات ذات مستوى عالمي. وفي الوقت ذاته، ستلعب استثماراتنا الأخرى في كل من قطاع السياحة وتنظيم الفعاليات دوراً مهماً في تقديم تجارب استثنائية، ودعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة أبوظبي كنموذج رائد ومبتكر عالمياً في التطوير الحضري ويعكس مكانتها كوجهة سكنية وسياحية واستثمارية ترتقي بجودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار.

وقال عبدالله الساهي، العضو المنتدب لدى «مُدن القابضة»: شكل الاستحواذ الاستراتيجي التي نفذته مُدن القابضة ونجاحها في مواءمة عملياتها مع مُدن العقارية وأدنيك، مجموعة متنوعة من الإمكانات عبر سلسلة القيمة العقارية، والتي بدورها ستدفع عجلة النمو والتحول في قطاعي السياحة والعقارات ومشهد الأعمال عموماً في أبوظبي. وإن التكامل بين قطاعات أعمالنا المتنوعة يساهم في دفع التحول الاستراتيجي المستمر لنموذج أعمال الشركة، ويفتح آفاقاً جديدة وغير مسبوقة للابتكار في أساليب الحياة العصرية والتقنيات المتقدمة.

من جانبه، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لدى «مُدن القابضة»: تتمتع مجموعة مُدن القابضة بمزيج فريد من القدرات والإمكانات عبر مختلف المجالات منها مجال التصميم والتطوير وإدارة العقارات، فضلاً عن كفاءتها العالية في قطاعات الإعلام والضيافة والسياحة وتنظيم الفعاليات من خلال مجموعة أدنيك. وأضاف: تشكل نتائج الأداء القوية التي حققتها مجموعة مُدن القابضة خلال النصف الأول من العام الجاري، مبيعات بقيمة 7.6 مليارات درهم مدعومة بطلب قوي على المشاريع الجديدة، كما أضافت ركائز متينة لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.

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