مليار درهم أرباح «بيور هيلث» في النصف الأول بارتفاع 8%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «بيورهيلث القابضة» عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث وصل صافي أرباح المجموعة خلال النصف الأول من عام 2024 إلى مليار درهم، وبلغ هامش صافي الأرباح 8%.

وفيما يتعلق بالربحية، نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 ليبلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 17.2%.

وأظهرت النتائج نمواً قوياً لإيرادات المجموعة على أساس سنوي بنسبة 53% لتصل إلى 12.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بالنمو الثابت في غالبية قطاعات الأعمال، ولا سيما المستشفيات والتأمين والمشتريات.

وقال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: «تمضي مجموعة بيورهيلث بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لإحداث التحول في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويسرني أن أعلن أن المجموعة اختتمت النصف الأول من عام 2024 بأداء قوي ومميز يعكس ثقة مرضانا المستمرة في جودة وتنوع محفظة خدماتنا. ونلتزم في المجموعة بمواصلة جهودنا الدؤوبة لتعزيز مكانتنا كمؤسسة إماراتية رائدة تقف في طليعة مشهد الرعاية الصحية، وتتميز بتطلعاتها العالمية الطموحة وتركيزها القوي والتزامها الراسخ».

وخلال النصف الأول من عام 2024، سجل قطاع المستشفيات زيادة في الإيرادات بنسبة 83% على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 مليارات درهم، مدفوعة في المقام الأول بالمساهمات الناتجة عن استحواذ المجموعة على مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي ومجموعة «سيركل هيلث جروب» خلال النصف الأول، إلى جانب ارتفاع إجمالي عدد المرضى (ارتفعت أعداد مراجعي العيادات الخارجية بنسبة 17% على أساس سنوي، فيما نما عدد المرضى المنومين بنسبة 43% على أساس سنوي، وارتفع عدد مرضى قسم الطوارئ بنسبة 43% على أساس سنوي)، والزيادة بنسبة 11% في معدلات إشغال الأسرة لتصل إلى 72%، فضلاً عن انضمام المركز الوطني للتأهيل إلى محفظة «بيور هيلث» خلال الفترة نفسها.

وشهد قطاع التأمين ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2024 على إثر ارتفاع إجمالي أقساط التأمين، وتحديداً من محفظة برامج التأمين المعززة، إلى جانب ارتفاع إجمالي عدد الأعضاء النشطين في القطاع إلى 3.1 ملايين خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 2.9 مليون خلال النصف الأول من عام 2023. وفي الوقت نفسه، ساهم قطاع المشتريات وتوريد الخدمات الطبية أيضاً في نمو إيرادات المجموعة خلال النصف الأول، حيث سجل زيادة في إيراداته بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، تزامناً مع انضمام عملاء جدد إلى المجموعة وفي ظل التوسعات الاستراتيجية في التشخيص والأجهزة الطبية وكذلك في أقسام الأدوية والسكري.

من جهتها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «خلال النصف الأول من العام، واصلنا تنفيذ استراتيجياتنا للنمو تزامناً مع توسعنا على الساحتين المحلية والدولية، وحققنا تقدماً لافتاً بالفعل من خلال استحواذنا على سيركل هيلث جروب ومدينة الشيخ شخبوط الطبية. ومن شأن هذه الأصول أن توفر المزيد من فرص وإمكانات النمو في قطاع المستشفيات في مجموعتنا، ما سيمكننا من تقديم خدماتنا لقاعدة أوسع من المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات إلى جانب تعزيز حضورنا الدولي».

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