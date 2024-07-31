ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات خلال أغسطس 2024

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر أغسطس 2024 بمقدار يتراوح بين 5و6 فلوس لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر يوليو 2024.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الخميس أول أغسطس 2024، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 6 فلوس من 2.99 درهم في يوليو الى 3.05 درهم في أغسطس، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 5 فلوس من 2.88 درهم في يوليو إلى 2.93 درهم في أغسطس. وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 6 فلوس من 2.80 درهم في يوليو إلى 2.86 درهم في أغسطس، بينما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 6 فلوس لكل لتر من إلى 2.89 درهم في يوليو إلى 2.95 درهم في أغسطس.

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين خلال شهر يوليو 2024 بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً، وبنسبة نزول تتراوح بين 5 % و5.4 % مقارنة بأسعار شهر يونيو 2024، كما أقرت تخفيض الأسعار خلال شهر يونيو 2024 بمقدار 20 فلساً، وتخفيض أسعار الديزل بمقدار19 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول تتراوح بين 6 % و6.35 % مقارنة بأسعار شهر مايو 2024.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

وجاءت الأسعار في أغسطس على النحو التالي:

- وقود الديزل: 2.95 درهم لكل لتر.

- البنزين السوبر «98»: 3.05 درهم لكل لتر.

- البنزين خصوصي «95»:2.93 لكل لتر.

- بنزين «إي بلس» 91: 2.86 درهم لكل لتر.

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