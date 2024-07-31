2.33 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصل انتعاش التصرفات العقارية في دبي مع استمرار تدفق المستثمرين وأصحاب الأعمال.

وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.33 مليار درهم، تمت عبر 789 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 610 مبايعات، بقيمة 1.89 مليار درهم، منها 76 مبايعة لأراضٍ، و451 مبايعة لوحدات سكنية و83 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت ند الشبا الأولى المبيعات في المناطق من حيث القيمة بـ 124 مليون درهم عبر 26 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 121 مليون درهم عبر 15 صفقة، وثالثاً منطقة وادي الصفا 5 بـ 118 مليون درهم عبر 18 صفقة، ورابعاً منطقة نخلة جميرا عبر 9 صفقات، بقيمة 117 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري في دبي أمس صفقات ضخمة حيث تم بيع قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا، بقيمة 47 مليون درهم، كما سجلت نفس المنطقة أيضاً صفقة بيع شقة سكنية على المخطط ضمن مشروع «SLS RESIDENCES AT PALM JUMEIRAH»، بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهون 403 ملايين درهم تمت عبر 165 معاملة، منها 43 رهناً لأرض، و197 رهناً لوحدات سكنية، و24 رهن لمبانٍ.

وشهد السوق العقاري في دبي، تسجيل 14 هبة، بقيمة 37 مليون درهم.

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