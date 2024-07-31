«الجرافات» تتقدم بعرض للاستحواذ على 70 % من «إمداد» للنفط والغاز

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية أنها تقدمت بعرض ملزم بتاريخ 30 يوليو 2024 للاستحواذ على 70 % من رأس المال وحقوق التصويت لشركة «إمداد» من شركائها الحاليين.

وتعمل شركة إمداد ومقرها الإمارات على تقديم خدمات وحلول متكاملة لقطاع النفط والغاز وتغطي سلسلة القيمة لذات القطاع من عمليات الحفر والإنتاج الأولية إلى خدمات تحويل العمليات والإصلاحات وإدارة المرافق لقطاعات النفط والغاز.

وقالت الشركة في بيان: «مع الأخذ في الاعتبار، أن العرض المقدم يبقى خاضعاً لعدد من الشروط واستيفاء متطلبات معينة بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية وغيرها من الهيئات ذات الصلة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة».

يأخذ العرض الملزم المقدم من شركة الجرافات البحرية في الاعتبار نتائج عملية التدقيق النافي للجهالة (العناية الواجبة والتي تم الانتهاء منها مؤخراً، وسيكون ملزماً حتى 5 أغسطس المقبل).

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