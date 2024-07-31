تقرير: %69 من المؤسسات تخطط للاستثمار في تدابير الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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نشر معهد «تشارترد للمشتريات والتوريد» تقرير حالة المشتريات والتوريد العالمية 2024، بالشراكة مع مؤسسة «GEP». وسلط التقرير، الذي جمع خبرات كبار مسؤولي المشتريات ومديري المشتريات ورؤساء المشتريات والتوريد من 122 مؤسسة التي يبلغ إجمالي مبيعاتها 73 مليار دولار، الضوء على المشهد المتطور لوظيفة المشتريات والتوريد. وكشف في هذا الصدد أن 69% من المؤسسات تخطط للاستثمار في تدابير الاستدامة.

كما يسلط التقرير الضوء على التأثير المتزايد لوظيفة المشتريات والتوريد داخل المؤسسات. وقد أشار 68% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن تأثير المشتريات والتوريد آخذ في الازدياد.

وقال سام أتشامبونغ، المدير الإداري الإقليمي للمعهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعد الاستدامة محور التركيز الرئيسي لقادة المشتريات. ويكشف التقرير أن 69% من المؤسسات تخطط للاستثمار في تدابير الاستدامة، وأن 77% من المؤسسات لديها سياسة توريد أخلاقية.

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