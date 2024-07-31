12 نشاطاً جديداً ضمن رخصة «تاجر أبوظبي» لتسهيل الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ضمن رخصة «تاجر أبوظبي»، التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء في ممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «اقتصادية أبوظبي» المستمرة لتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين الرواد للاستفادة من الفرص الواسعة، التي يوفرها اقتصاد الإمارة الحيوي عبر توفير المزيد من الوسائل لتسهيل بدء وممارسة الأعمال وتلبية نمو الطلب على نشاطات جديدة.

وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تعكس إضافة نشاطات جديدة لرخصة تاجر أبوظبي حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي، الذي يشهد توسعاً في الأنشطة المتخصصة.

ومن أجل تلبية متطلبات رواد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات وتسهيل بدء وممارسة الأعمال نقوم بإجراء دراسات والتواصل بصورة مستمرة مع أصحاب المصلحة لمعرفة متطلبات السوق».

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