5.3 مليارات درهم تجارة دبي مع تشيلي في 5 سنوات

المصدر: دبي – البيان

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شهدت دبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والشراكات الاقتصادية بين غرف دبي، و«برو تشيلي» المفوضية التجارية التشيلية، التابعة لوزارة الخارجية التشيلية، بحضور فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية في تشيلي، وقام بالتوقيع على الاتفاقية محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وإغناسيو فيرنانديز، مدير عام المفوضية التجارية التشيلية «برو تشيلي».

وقد بلغت تجارة دبي غير النفطية مع تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية (2019 - 2023) حوالي 5.3 مليارات درهم.

وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم الطرفان بالتنسيق المشترك للفعاليات المخصصة لتعزيز الروابط بين الشركات المصدرة من دبي وتشيلي، ودعم توسع هذه الشركات في كلا السوقين، من خلال التعريف بفرص الأعمال الواعدة، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والابتكار والاستدامة وريادة الأعمال.

وأكدت غرفة دبي العالمية أهمية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دبي وتشيلي، للاستفادة من الفرص المشتركة الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي، أمس، جاء ذلك خلال منتدى أعمال عقد، أمس، بمشاركة فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، على رأس وفد حكومي واستثماري رفيع المستوى، حيث كان في استقباله سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية.

وأكد فخامته في كلمة ألقاها خلال اللقاء عمق العلاقات، التي تربط بين دولة الإمارات مع جمهورية تشيلي، وما شهدته هذه العلاقات من تطورات، خلال السنوات الماضية، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز الروابط الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.

فرص واعدة

وخلال كلمة ترحيبية خلال المنتدى قال سلطان بن سليم: «نلتزم بتقديم كل الدعم للشركات التشيلية، للاستفادة من المقومات التنافسية الاستثنائية، التي تتميز بها دبي كمركز تجاري دولي، وكمحور لوجستي حيوي على خريطة سلاسل التوريد في العالم، والتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي لمجتمع الأعمال في تشيلي، ومن ضمنها مشروع «سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه»، أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، الذي سيمثل نافذة استراتيجية للشركات التشيلية المتخصصة في المنتجات الغذائية والراغبة بتصدير منتجاتها إلى أسواق العالم عبر بوابة دبي».

وأضاف بن سليم: «يشكل التعاون مع المفوضية التجارية التشيلية «برو تشيلي» خطوة نوعية لتطوير هذه العلاقات التجارية والاقتصادية البينية والارتقاء بالروابط والعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتشيلي. وتشكل مكاتبنا الخارجية في الأسواق اللاتينية بوابة استثمارية مهمة تدعم تدفق الاستثمارات المشتركة، وتعزز الشراكات الاقتصادية».

وقدم محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال اللقاء عرضاً تعريفياً شاملاً حول أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاقتصادي، مسلطاً الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لتجار دبي في تشيلي، والتي تشمل الطاقة والزراعة والثروة السمكية والصناعات الغذائية والتشييد والبناء، بالإضافة إلى الخدمات المالية وتجارة التجزئة، كاشفاً أن استثمارات دبي في تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 45 مليون دولار أمريكي.

وقال إغناسيو فيرنانديز، مدير عام المفوضية التجارية التشيلية «برو تشيلي»: «يسعدنا تعزيز علاقاتنا التجارية مع دولة الإمارات باعتبارها شريكاً اقتصادياً مهماً لتشيلي في إطار جهودنا لتعزيز صادراتنا من السلع والخدمات إلى العالم. ونتعاون مع غرف دبي كشريك رئيسي لـ«برو تشيلي» للعمل معاً على الربط بين الشركات المصدرة وتعزيز علاقات الأعمال والتجارة البينية، ونتطلع قدماً فرص الأعمال الواعدة، التي ستوفرها مذكرة التفاهم للشركات من كلا الطرفين».

حلول سلاسل التوريد

ومن جهة أخرى استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في ميناء جبل علي بدبي، أمس، وفداً رفيع المستوى من جمهورية تشيلي، يرأسه فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي.

وخلال زيارة الوفد التشيلي عرضت «دي بي ورلد»، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، منشآتها ومرافقها الحديثة وحلولها اللوجستية المبتكرة والتزامها بالاستدامة، وقدمت للوفد التشيلي لمحة عامة عن شبكة «دي بي ورلد» وطموحاتها لقيادة مستقبل التجارة العالمية.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس التشيلي غابرييل بوريك فونت عن إعجابه بالبنية التحتية المتقدمة، والتميز التشغيلي لمجموعة «دي بي ورلد»، مؤكداً أهمية زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين جمهورية تشيلي ودولة الإمارات، وقال: «إن حجم وكفاءة عمليات «دي بي ورلد» في دبي كانت مصدراً لإعجابنا، وقد اكتسبنا خلال هذه الزيارة رؤية ثمينة، ونتطلع إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة والخدمات اللوجستية لدينا في تشيلي. ويتماشى التزام «دي بي ورلد» بالابتكار والممارسات المستدامة مع رؤيتنا لمستقبل تشيلي الاقتصادي، ونرحب باستثمارات «دي بي ورلد» ودعمها المتواصل في دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية للطرفين».

في عام 2019 بدأت «دي بي ورلد» عملياتها في تشيلي بالاستحواذ على تسهيلات ميناء ليركين، وميناء سان أنطونيو. وواصلت الشركة منذ ذلك الحين تعزيز حضورها وطموحاتها الهادفة إلى زيادة حجم التجارة في تشيلي. وفي ختام الزيارة عقدت مناقشات حول سبل التعاون المستقبلي، وخاصة في مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، تعكس رؤية «دي بي ورلد» الطموحة لإنشاء شبكة تجارية عالمية أكثر ذكاء وكفاءة.

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