«دو» تعيّن الدفعة الأولى من خريجي برنامج «Future X»

المصدر: دبي – البيان

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رحبت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالدفعة الأولى من الموظفين الملتحقين ببرنامج «Future X» التدريبي المتخصص للخريجين الجدد من المواطنين الإماراتيين.

وفي إطار تعزيز رحلة تحوُّل الشباب حديثي التخرج من مواطني دولة الإمارات إلى كوادر محترفة وخبراء في التكنولوجيا الحديثة، رحب فريق تطوير الكوادر الوطنية الإماراتية في شركة «دو» بالمتدربين، وذلك خلال اللقاء التعريفي الذي تضمن جولة شاملة في المقر الرئيسي لشركة «دو»، لمنحهم رؤية عامة حول بيئة العمل بالشركة.

وقد تم تصميم البرنامج بشكل استراتيجي لدمج الخريجين الجدد بسلاسة في الأدوار الرئيسية التي تسهم في تطوير الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحلول الذكية.

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