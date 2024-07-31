«إي آند الإمارات» تطلق بوابة مطورين متقدمة للمبتكرين الرقميين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت «إي آند الإمارات» بوابة مطورين متقدمة، ستوفر وصولاً مجانياً إلى مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات المحددة والموحدة والقابلة للتشغيل بين الأنظمة، وتعمل هذه البوابة كمركز رئيسي للمبتكرين الرقميين لاستكشاف واستخدام مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات في إدارة الخدمات وإدارة العملاء ودليل المنتجات وإعداد الفواتير، كما أنها تعزز منظومة متكاملة تتيح للمطورين والشركات الناشئة أن يحققوا الازدهار فيها، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المتطورة.

وأعلنت شركة «إي آند الإمارات» عن حصولها على الشهادة البلاتينية لفئة مطابقة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (Open API) المرموقة من منظمة «تي إم فورم»، لتكون أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذا المستوى من الاعتماد لـ 20 واجهة برمجة تطبيقات فريدة.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «إي آند الإمارات»: «لقد أسهم دمج واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة من منظمة «تي إم فورم» إلى تبسيط عملياتنا بشكل كبير، فضلاً عن تقليل الأخطاء اليدوية وتعزيز جودة خدماتنا».

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