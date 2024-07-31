269 مليون درهم صافي دخل «الياه سات» بارتفاع 62 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.

وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 25% إلى 566 مليون درهم. وسجل صافي الدخل كذلك ارتفاعاً قوياً نسبته 62% إلى 269 مليون درهم، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة لم تتجاوز 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 734 مليون درهم.

وعلى أساس مطبع، ومع تعديل المواد والبنود غير المتكررة لإجراء المقارنة بالمثل، شهدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء استقراراً بالمقارنة مع العام السابق، عند 462 مليون درهم. كما استقر صافي الدخل المطبع عند مستوى الفترة المماثلة من العام السابق وقدره 175 مليون درهم، رغم التأثير الملموس لتطبيق «الياه سات» لضريبة الشركات التجارية في الإمارات للمرة الأولى هذه السنة. وبلغت الإيرادات في النصف الأول 734 مليون درهم، بتراجع 3% على أساس سنوي، مع نمو إيرادات قطاعي البنية التحتية والحلول المدارة.

وبلغت الأرباح المطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 462 مليون درهم، لتشهد استقراراً بالمقارنة مع الفترة المماثلة من السنة الماضية، مع انخفاض بنسبة 7% في قاعدة التكاليف المطبعة أدى إلى هامش أكبر بلغت نسبته 63% (61% في العام السابق).

واستقرار صافي الدخل المطبع (الأرباح) بالمقارنة مع السنة الماضية، عند 175 مليون درهم، وذلك بسبب ارتفاع صافي الدخل التمويلي الذي امتص ارتفاعاً في الإهلاك وأثر ضريبة الشركات في الإمارات (ومعدلها 9%)، التي اعتمدت لأول مرة هذه السنة، في حين حافظت هوامش الربح على مستوياتها العالية عند 24% (مقابل 23% في العام السابق).

وبلغت قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 24.5 مليار درهم، أي ما يعادل 15 ضعف الإيرادات المحققة خلال فترة الأشهر الاثني عشر الماضية، بانخفاض طفيف نسبته 2% فقط مقارنة ببداية العام 2024.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «استمرت الياه سات في تسجيل نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2024، وهو ما يؤكد مضينا قدماً في تنمية أعمالنا الأساسية وتجاوز التحديات التي يشهدها قطاع الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية».

وأضاف: «لقد حققنا المزيد من التقدم نحو وضع اللمسات الأخيرة على العقد الكامل لتوفير سعة القدرات والخدمات المدارة الجديد بقيمة 5.1 مليارات دولار مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أبرمنا مع إيرباص في الربع الثاني من هذا العام عقد التوريد الكامل للقمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5. في موازاة ذلك، واصلنا العمل على استكمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي من الجيل الجديد «الثريا 4» والمقرر في الربع الأخير من هذا العام، والذي سيسهم في تعزيز قدرات وخدمات «الثريا» لسنوات عدة مقبلة».

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