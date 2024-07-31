1.64 مليار درهم إيرادات «ستاندرد تشارترد» الإمارات النصفية بنمو 6 %

المصدر: دبي - محمود حسن

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أعلن بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات عن تحقيق 226 مليون دولار (830 مليون درهم) عن النصف الأول، فيما بلغت الإيرادات 447 مليون دولار (1.64 مليار درهم) بنمو 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعالمياً، أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني ارتفاع أرباحه قبل حساب الضرائب خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4% إلى 1.58 مليار دولار مقابل 1.52 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت أرباح المساهمين بنسبة 5% إلى 36.7 سنتاً للسهم الواحد مقابل 34.8 سنتاً للسهم خلال الربع الثاني من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت أرباح تشغيل البنك بنسبة 2% إلى 4.66 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي رغم تراجع أرباح نشاط الإقراض بنسبة 19% إلى 1.60 مليار دولار.

ومع ارتفاع الأرباح ربع السنوية رفع البنك توقعاته لنتائج العام المالي الحالي ككل، حيث يتوقع نمو أرباح التشغيل بأكثر من 7%، في حين كان يتوقع نموها بما بين 5 و7% فقط.

في الوقت نفسه أبقى البنك على توقعاته لإيرادات نشاط الإقراض خلال العام الحالي بين 10 و10.25 مليار دولار.

وأعلن البنك عن أكبر برنامج لإعادة شراء الأسهم بالنسبة له بقيمة 1.5 مليار دولار ليصل إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام المالي الماضي إلى 2.7 مليار دولار.

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