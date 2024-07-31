ارتفاع جماعي لأسهم العقار في دبي.. و«إعمار» فوق 9 دراهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً جماعياً لأسهم شركات العقار أمس، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على 30.7% من سيولة السوق، بسيولة ناهزت 206 ملايين درهم، ليرتفع السهم 1.12% عند 9.06 دراهم، وهو أعلى مستوى للسهم في 10 سنوات.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4300 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4284.01 نقطة، منخفضاً بـ0.57%.

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي إلى مستوى 3.63 دراهم، كما قفز سهم «الإمارات للاستثمار» بالحد الأقصى ليغلق عند 117.3 درهماً، وارتفعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 14.9%، والاستشارات المالية الدولية 13.2%، وتيكوم 2.2%، والاتحاد العقارية 2.12%، وإعمار للتطوير 1.63%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 28.97 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 238.97 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 210 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.01% إلى مستوى 9396.49 نقطة بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «كيو القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 269.4 مليون درهم مرتفعاً 12.5% في جلسة أمس، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 185.7 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 168.9 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي أسهم ألفا ظبي القابضة 9.4%، وملتيبلاي 7.2%، وأيبيكس للاستثمار 4.2%، والدار العقارية 3.6%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.25 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.58 مليار درهم في سوق أبوظبي، و672.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 696.4 مليون سهم عبر تنفيذ 39.12 ألف صفقة.

الأسهم الخليجية

وأغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين، أمس، مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.5%، مع تراجع سهمي مجموعة التيسير أربعة%، وشركة النفط أرامكو السعودية 0.9%.

وفي قطر انخفض المؤشر 0.2% مع تراجع سهم شركة الاتصالات (أريد) 1.1% قبل إعلان أرباحها.

وارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.26%، وزاد مؤشر البحرين بنسبة 0.33%، فيما تراجع مؤشر الكويت 0.07%.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5%، بقيادة سهم مجموعة طلعت مصطفى، الذي صعد 1.7%.

وقال صندوق النقد الدولي إنه أكمل مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، لافتاً إلى إن الجهود الرامية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على إحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بكبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.

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