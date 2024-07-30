مجموعة موانئ دبي العالمية تستضيف رئيس تشيلي في ميناء جبل علي

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، في ميناء جبل علي بدبي اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمهورية تشيلي يرأسه فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي.

وتأتي زيارة وفد تشيلي إلى دبي عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي، والتي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، مما يُعزز التجارة البينية بين البلدين.

وخلال زيارة الوفد التشيلي، عرضت "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، منشآتها ومرافقها الحديثة وحلولها اللوجستية المبتكرة والتزامها بالاستدامة، وقدمت للوفد التشيلي لمحة عامة عن شبكة "دي بي ورلد" وطموحاتها لقيادة مستقبل التجارة العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يسعدنا الترحيب بسعادة غابرييل بوريك فونت والوفد المرافق في ميناء جبل علي، في هذه الزيارة التي تمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا التجارية واستكشاف سبل جديدة للتعاون. نعتبر تشيلي شريكاً رئيسياً في شبكتنا العالمية، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا المشترك لدفع النموّ الاقتصادي والابتكار".

وأضاف سعادته: "تتمثل أولويتنا الاستراتيجية في تمكين تدفقّ الحركة التجارية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في البلدين. ويعتبر نجاحنا في دبي نموذجاً نطمح إلى تكراره من خلال التعاون الوثيق بين موانئنا ومحطاتنا ومناطق التجارة الحرة والخدمات اللوجستية حول العالم؛ ونلتزم بالاستثمار في تشيلي على المدى الطويل ودعم التوسع الاقتصادي لما فيه مصلحة الطرفين".

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس التشيلي غابرييل بوريك فونت عن إعجابه بالبنية التحتية المتقدمة والتميّز التشغيلي لمجموعة "دي بي ورلد"، مؤكداً أهمية زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين جمهورية تشيلي ودولة الإمارات، وقال: "إنّ حجم وكفاءة عمليات "دي بي ورلد" في دبي كانت مصدراً لإعجابنا، وقد اكتسبنا خلال هذه الزيارة رؤية ثمينة ونتطلع إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة والخدمات اللوجستية لدينا في تشيلي. ويتماشى التزام "دي بي ورلد" بالابتكار والممارسات المستدامة مع رؤيتنا لمستقبل تشيلي الاقتصادي، ونرحب باستثمارات "دي بي ورلد" ودعمها المتواصل في دفع عجلة النموّ والتنمية الاقتصادية للطرفين".

في عام 2019، بدأت "دي بي ورلد" عملياتها في تشيلي بالاستحواذ على تسهيلات ميناء ليركين وميناء سان أنطونيو. وواصلت الشركة منذ ذلك الحين تعزيز حضورها وطموحاتها الهادفة إلى زيادة حجم التجارة في تشيلي. وفي ختام الزيارة، عقدت مناقشات حول سبل التعاون المستقبلي، وخاصة في مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، تعكس رؤية "دي بي ورلد" الطموحة لإنشاء شبكة تجارية عالمية أكثر ذكاءً وكفاءة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز