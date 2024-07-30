«إعمار العقارية» يقفز لأعلى مستوياته في 10 سنوات بسيولة 206 ملايين درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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قفز سهم «إعمار العقارية» لأعلى مستوياته في 10 سنوات، ليرتفع السهم 1.12% مغلقا عند 9.06 دراهم في ختام تداولات اليوم، مخترقاً مستوى 9 دراهم للمرة الأولى منذ 2014، بسيولة ناهزت 206 ملايين درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4300 نقطة في ختام التداولات، ليغلق مؤشر السوق عند 4284.01 نقطة، منخفضا بـ0.57%.

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي إلى مستوى 3.63 دراهم، وصعد في سوق دبي أيضا سهم «الإمارات للاستثمار» بالحد الأقصى ليغلق عند 117.3 درهما.

وارتفعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 14.9%، والاستشارات المالية الدولية 13.2%، وتيكوم 2.2%، والاتحاد العقارية 2.12%، وإعمار للتطوير 1.63%.

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