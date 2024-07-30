أرباح «أمريكانا للمطاعم» تهوي رغم افتتاح مطاعم جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية عن تسجيلها صافي ربح بقيمة 80 مليون دولار (293.6 مليون درهم) خلال النصف الأول من عام 2024، بتراجع 44.8% مقارنة بنحو 144.8 مليون دولار (531.4 مليون درهم) في الفترة ذاتها من عام 2023.

وتضم شركة «أمريكانا للمطاعم العالمية» امتيازات لعلامات تجارية تضم دجاج كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان.

وتراجعت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الجاري 15.2% إلى 1.05 مليار دولار، الأمر الذي أرجعته إلى «انخفاض المبيعات على أساس المثل بالمثل بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، وذلك رغم افتتاح مطاعم جديدة».

خلال الفترة نفسها، تراجع صافي ربح الشركة نحو 44.7% إلى 80 مليون دولار «بسبب تراجع المبيعات، وكذلك تزايد تكاليف الإهلاك الناجمة عن افتتاح مطاعم جديدة خلال تلك الفترة».

وتراجعت أرباح الشركة في الربع الثاني بنسبة 40.1 % على أساس سنوي إلى 51.9 مليون دولار، وفق البيانات المالية للشركة. خلال الفترة نفسها على أساس سنوي، تراجعت إيرادات الشركة 14.2% إلى 559.2 مليون دولار،. كانت أرباح الشركة قد هبطت في الربع الأول بنحو النصف إلى 28 مليون دولار، تحت وطأة تأثير دعوات المقاطعة لمنتجاتها.

وأكدت الشركة أنها واصلت توسيع شبكة المطاعم من خلال التوسع بشكل انتقائي في الأسواق الأقل تأثراً، وافتتحت 81 متجراً جديداً خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل عدد مطاعمها إلى 2477 كما في 30 يونيو 2024.

وتوقعت الشركة في نوفمبر الماضي تأثر أعمالها بسبب التطورات الجيوسياسية مع تصاعد دعوات المقاطعة في المنطقة للمنتجات الأمريكية بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023، وظهر ذلك على نتائجها السنوية العام الماضي، عندما حققت أرباحاً دون توقعات المحللين.

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