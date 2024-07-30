تعاون بين «حرة مدينة الشارقة للنشر» و«فيديكس» لتعزيز الاتصال العالمي للشركات

المصدر: الشارقة - البيان

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تتعاون المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وشركة فيدرال إكسبريس كوربريشن «فيديكس»، للنقل السريع في العالم، لتعزيز الفرص أمام شركات التجارة الإلكترونية في الشارقة للوصول إلى الأسواق الدولية. وستوظف «فيديكس» شبكتها اللوجستية العالمية لربط شركات التجارة الإلكترونية العاملة داخل المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بـ 220 دولة وإقليماً، والتي تمثل ما يزيد على 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي إطار هذا التعاون، التقى خبراء «فيديكس» مع شركات المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لمناقشة الأفكار المتعلقة بسبل الارتقاء بأعمالها والوصول بها إلى مستويات عالمية، وتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الحلول والإمكانات الرقمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على تعقيدات التجارة العالمية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز أداء الشركات في الشارقة، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال تمكين الشركات المحلية، وتوفير الدعم اللازم لها لتوسيع نطاق عملياتها. ويؤكد هذا التعاون أيضاً التزام كل من المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر و«فيديكس» على تعزيز بيئة أعمال تشجع على النمو والابتكار.

وبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الشارقة بنسبة 4.6% في العام 2023، يتوقع أن يتوسع اقتصاد الإمارة بنسبة 2.8% في المتوسط سنوياً في الفترة من العام 2024 وحتى العام 2027، وسيكون ذلك مدعوماً بأنشطة قطاعات التصنيع والبناء والنقل والتجارة. وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة 3.5 تريليون درهم لأول مرة في العام 2023، بالتوازي مع الارتفاع المستمر في الصادرات غير النفطية للبلاد.

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