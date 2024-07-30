حكم قضائي لصالح «دريك أند سكل» بـ 151.9 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «دريك اند سكل إنترناشيونال» عن صدور حكم قضائي لصالحها من محكمة الاستئناف لصالح الشركة في الدعوى رقم 2021/1985 استئناف تجاري والمقامة ضد (خلدون رشيد الطبري الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة دريك أند سكل، وصالح مرادويج).

وبحسب بيان الشركة فقد صدر الحكم بإلزامهما بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للشركة بمبلغ وقدره (151,979,857) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة المدعية والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم نهائياً وحتى تمام سداده.

والحكم قابل للطعن بالتمييز وقد باشرت الشركة باتخاذ إجراءات التنفيذ، علماً بأن الشركة سبق وأن حجزت على أصول عائدة للمحكوم عليهما، إضافة إلى حجوزات واقعة من قبل نيابة الأموال العامة في أبوظبي على أموال وأصول عائدة لخلدون الطبري.

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