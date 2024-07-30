3.82 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.82 مليارات درهم عبر 1241 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 1024 مبايعة بقيمة 2.86 مليار درهم، منها 79 مبايعة لأراضٍ، و864 مبايعة لوحدات سكنية و81 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت مدينة دبي الملاحية مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ458 مليون درهم عبر 9 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطر بقيمة 157 مليون درهم نتجت عن 42 صفقة، وثالثاً منطقة دبي كريك هاربور بـ150 مليون درهم عبر 61 صفقة، ورابعاً منطقة دبي مارينا عبر 40 صفقة بقيمة 143 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري في دبي بيع قطعة أرض صناعية في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 442 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «OCEAN HOUSE» بقيمة 43 مليون درهم. وسجلت الرهون 616 مليون درهم تمت عبر 194 معاملة، منها 49 رهناً لأراضٍ، و118 رهناً لوحدات سكنية، و32 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 23 هبة بقيمة 347 مليون درهم.

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