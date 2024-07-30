«دو» تحقق إنجازاً كبيراً في أداء شبكات الجيل الخامس في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تحقيق إنجاز كبير في مجال تعزيز شبكتها المتقدمة من الجيل الخامس، بالتعاون مع شركتي «نوكيا»، و«ميدياتيك»، الرائدتين في مجال تكنولوجيا الاتصالات.

وتمكنت «دو» من إنجاز تجربة مُبتكرة جديدة لأول مرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز أداء نقل البيانات (UL) بنسبة 70% على شبكة «دو» المتقدمة من الجيل الخامس، ما يعني تحسين كفاءة وسرعة إرسال البيانات بين أجهزة المستخدمين مثل الهواتف الذكية، وشبكة الاتصالات، بما يُمكن المستخدمين من تحميل الملفات بسرعة أكبر، وهو ما يعني الاستفادة من خدمات الإنترنت بشكل أكثر سلاسة وفعالية، ويوفر تغطية موسعة للعملاء.

وقد تم تنفيذ التجربة بنجاح في أبوظبي، وذلك باستخدام شبكة الجيل الخامس المتقدمة من «دو»، حيث أثبتت التجربة تحقيق تقدم لافت في سرعات تحميل البيانات على الشبكة وتعزيز جودة التغطية. وتوفر التقنية المُبتكرة اتصالاً قوياً وفعالاً، وتحقق كفاءة فائقة لشبكة الاتصالات من خلال دمج نطاقات تردد متعددة وتعزيز مسارات إرسال وانتقال البيانات بين الأجهزة ومحطات الشبكة، ما يعد أمراً ضرورياً لتحسين تجارب العملاء عند استخدام التطبيقات التي تعتمد على سرعة نقل البيانات مثل مكالمات الفيديو والبث المباشر وتحميل البيانات الضخمة.

ترقية دائمة

وصرح حسن الشميلي، مدير إدارة تنفيذي – تخطيط الشبكات في «دو» بأن التنفيذ الناجح لتجربة تعزيز أداء نقل ورفع البيانات على الشبكة ينسجم تماماً مع التزام «دو» المستمر بالعمل لتوفير أفضل خدمات الاتصالات، خصوصاً منذ انطلاق شبكة الجيل الخامس في عام 2019، وهو ما يضمن ترقية دائمة لبنية «دو» التحتية المتطورة، وتحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات لا مثيل لها من خلال شبكتها المتقدمة من الجيل الخامس.

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