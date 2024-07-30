215 مليون درهم كلفة «بيل ريف» بجميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة زيمايا للعقارات عن مشروعها الأخير«بيل ريف» في المنطقة 15 من قرية جميرا الدائرية (JVC)، وتبلغ قيمته أكثر من 215 مليون درهم تقريباً، ويعد بتقديم مساحات سكنية عالية الجودة وبأسعار مغرية بحلول عام 2026، ويوفر مبنى بيل ريف خمسة طوابق تضم 187 شقة فاخرة. ويضمن الموقع الاستراتيجي لقرية جميرا الدائرية أن بيل ريف ليس مجرد مكان مرغوب للعيش فيه ولكنه أيضاً فرصة استثمارية مربحة.

وقال ارسلان طباني، المدير المسؤول في شركة زيمايا للعقارات: «تحدد بيل ريف التزامنا بتوفير أكثر من مجرد منازل، بل أسلوب حياة. نحن فخورون بوسائل الراحة التي قمنا بتوفيرها في المشروع، والتي لا تلبي احتياجات اللياقة البدنية فحسب، بل تلبي أيضاً متطلبات الحياة الاجتماعية.

تظهر تشطيبات البوتيك المصممة بشكل واضح في شقة العرض الخاصة بنا، والتي تقع في معرض مبيعات زيمايا في الخليج التجاري.

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