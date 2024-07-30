«أبراج سنترال بارك» يطلق مكاتب جديدة استجابة للطلب المتزايد

المصدر: دبي - البيان

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كشف مشروع أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي عن أحدث توسعاته مع توفيره مكاتب جديدة مجهزة تماماً في الطابق 31. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع حركة سوق العقارات التجارية المزدهرة، انعكاساً للازدهار الذي يشهده اقتصاد المدينة. ويوفر الطابق 31 الجديد 14 وحدة مكتبية مفروشة بالكامل، تتراوح مساحتها بين 1,000 و1,700 قدم مربعة. وتم تصميم الطابق خصيصاً للشركات الحديثة.

وقال نيمو ستويانوفيتش، رئيس قسم التأجير والتسويق في أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي: يبدو جلياً أننا نشهد ارتفاعاً في الطلب على المساحات المكتبية المتميزة. وفي الوقت ذاته، تتطلع الشركات القائمة إلى الارتقاء بعملياتها أو التوسع، في حين تستقبل إمارة دبي المزيد من الشركات الجديدة.

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