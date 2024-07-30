انطلاق الأسبوع الأخير من الصفقات اليومية ضمن صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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تقدم مفاجآت صيف دبي 2024 للمتسوقين العديد من العروض الترويجية مع انطلاق الأسبوع الأخير من الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 4 أغسطس، وتشمل مجموعة من العروض الحصرية محدودة المدة على تشكيلة واسعة من المنتجعات، بما في ذلك الأزياء والإكسسوارات والعطور والملابس الرياضية، والأثاث المنزلي، وغيرها الكثير.

وفيما تواصل مراكز ووجهات التسوق على مستوى المدينة تقديم العروض الترويجية والتخفيضات في إطار تنزيلات موسم الصيف التي تستمر حتى يوم 1 سبتمبر، يعد هذا الأسبوع الأخير الذي يتيح للمتسوقين فرصة استكشاف الصفقات اليومية على علامة تجارية واحدة كل يوم. وسيتم الكشف عن القائمة النهائية من العروض الحصرية قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني أو من خلال حساب @StyledByDubai على انستجرام.

وتقدم ويلسون، العلامة التجارية المتخصصة في المنتجات الرياضية والتي تتخذ من شيكاغو مقراً لها، تخفيضات إضافية 20 %، إضافة إلى التخفيضات الحالية التي تتراوح بين 30 و70 % على مجموعتها الكاملة من المعدات والملابس الرياضية.

علامات تجارية

يمكن للمتسوقين التوجه إلى متجر الأزياء متعدد العلامات التجارية باوهاوس في سيتي سنتر مردف، والذي يقدم تخفيضات إضافية 20 بالمئة إلى جانب التخفيضات الحالية التي تتراوح بين 50 و70 %. ويتيح هذا العرض للجميع الحصول على الملابس والأحذية والإكسسوارات والحقائب والمقتنيات الحصرية من العلامات التجارية الرائدة عالمياً بأفضل الأسعار.

وتُقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج).

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