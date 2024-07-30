1.08 مليار درهم أرباح بنك رأس الخيمة في النصف الأول بارتفاع 21 %

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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حقّق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً قياسية في النصف الأوّل من السنة، بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم قبل احتساب الضرائب، بزيادة نسبتها 32% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح بعد خصم الضريبة 1.08 مليار درهم، بارتفاع 21%.

وارتفع الدخل بنسبة 8.7% على أساس سنوي، مدعوماً بصافي هامش الفائدة بنسبة 4.6%، ويُعزى ذلك إلى نمو الأصول المتنوّعة وقاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، فضلاً عن ارتفاع الدخل من صرف العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي.

وارتفع إجمالي القروض والسلف إلى 43.7 مليار درهم بنسبة 9.4% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى النمو الذي شهدته مُختلف الفئات، بحيث زادت القروض والسلف للشركات والمؤسّسات بنسبة 19.4%، بالتوازي مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.

وزادت ودائع العملاء بنسبة 19.4% في النصف الأوّل من العام 2023 وبنسبة 16% من بداية العام وحتى تاريخه، لتبلغ 8 مليارات درهم، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى زيادة قدرها 5.8 مليارات درهم في الودائع لأجل و2.3 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، بمعدّل 61.6%.

وبلغ إجمالي دخل الفوائد وإجمالي الدخل من التمويل الإسلامي والتوزيعات على المودعين 1.8 مليار درهم.

وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة: تسير عملية التحول الاستراتيجي التي نتّبعها على المسار السليم، ونحن نحرز تقدماً قوياً لتحقيق غايتنا بأن نصبح «بنكاً رقمياً ذا لمسة إنسانية». ويتجلّى هذا التقدُّم في أدائنا المالي القياسي الذي حقّقناه في النصف الأول من العام 2024، إذ نواصل تنويع ميزانيتنا العمومية، وتقليل حجم المخاطرة، وإضافة منتجات وخدمات جديدة مبتكرة لعملائنا الكرام. ويظلّ البنك ممولاً جيداً ولا يزال يحقّق عوائد قوية للمساهمين.

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