«الخليج العربي للصناعات الحديدية» تحقق الحياد المناخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، الشركة الوطنية المتخصصة في تصنيع الصلب المستدام ومقرها أبوظبي، عن تحقيق الحياد المناخي (صافي انبعاثات صفرية) في مصنعها للصلب في إمارة أبوظبي، التزاماً من الشركة بتعزيز المسؤولية البيئية وجهود التصنيع المستدام.

وتنسجم جهود الشركة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في محور تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الدائري، والصناعات الخضراء.

وتعد شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، أكبر شركة لإعادة تدوير الصلب في دولة الإمارات، وتمتلك منشأة طاقتها الإنتاجية 600 ألف طن متري من قضبان الصلب سنوياً، عن طريق خردة الصلب التي يتم الحصول عليها بنسبة 100% من داخل الدولة.

وتستثمر الشركة في تقنيات خفض الكربون وتتخذ خطوات متواصلة لتنفيذ التزامها بتحقيق الاستدامة، حيث ترفع سقف أهدافها وطموحاتها تجاه خفض الانبعاثات بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في دولة الإمارات ومبادرة خفض الكربون في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال عصام حسين، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية: «نواصل اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز جهود الشركة في تقليل الانبعاثات الصناعية، باستخدام التقنيات الحديثة وعمليات تصنيع الصلب المستدامة، بما يعزز مستهدفات دولة الإمارات نحو مستقبل اقتصادي مستدام».

وأضاف: «نعمل على تعزيز التزامنا بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ونؤكد حرصنا على إحداث تأثير جوهري ومتواصل على صناعة الصلب في دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق التحول في هذه الصناعة، حيث يعد مصنعنا تأكيداً منا لالتزامنا بالإدارة البيئية التي تدعم رؤية دولة الإمارات المتمثلة في أن تصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام، بما يعزز من نشر نموذجنا المستدام في القطاع الصناعي الإماراتي، بنقل هذه التجربة إلى بقية القطاعات».

وحصلت الشركة على بيان التحقق من غازات الدفيئة من شركة DNV في العام 2023، وهي شركة تدقيق رائدة عالمياً في هذا المجال، مما يؤكد قدرة شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي.

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