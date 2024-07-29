سوق دبي يخترق حاجز 4300 نقطة ويحلق لأعلى مستوى في 5 أشهر

المصدر: دبي- محمد عباس

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حلق سوق دبي المالي لأعلى مستوياته منذ 5 أشهر ليصل إلى 4308.49 نقطة في ختام تداولات، الاثنين، مخترقاً مستوى 4300 نقطة للمرة الأولى منذ مطلع مارس الماضي.

وفي سوق دبي، كان الأكثر ارتفاعاً الوطنية الدولية القابضة الذي قفز بالحد الأقصى بنسبة 14.1%، وصعد الاستشارات المالية الدولية بنسبة 6.4%، ووطنية إنترناشيونال بنسبة 4.5%، ودريك آند سكل بنسبة 4%.

وفي المقابل، كان الأكثر تراجعاً بنك السلام- البحرين بنسبة 3.5%، وأجيليتي للمخازن بنسبة 2.25%، وتبريد بنسبة 2.2%، وتعليم القابضة بنسبة 1.8%.

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