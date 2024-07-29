«إتش دي آي جلوبال» تفتتح مقراً في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إتش دي آي جلوبال» (HDI Global SE) المتخصصة في مجال التأمين، عن حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لافتتاح مكتبها في دبي. وذلك في إطار تعزيز حضورها المحلي انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. وسيتيح المكتب الجديد للشركة تزويد عملائها في منطقة الشرق الأوسط بخدماتها وخبراتها العالمية الواسعة.

وسيتولى ويليم فان ويك، منصب المدير العام الجديد لمكتب الشركة في دبي، حيث يتمتع بخبرة طويلة تزيد على ثلاثة عقود من العمل في قطاع التأمين على المستوى العالمي، حيث شغل خلال مسيرته عدداً من المناصب القيادية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتعليقاً على افتتاح «إتش دي آي جلوبال» مقراً لها في دبي، قال ويليم فان ويك: «تواصل منطقة الشرق الأوسط لعب دور مهم في الاقتصاد العالمي، ويتميز مركز دبي المالي العالمي بكونه سوقاً ديناميكياً يوفر العديد من فرص النمو لشركة «إتش دي آي» في الوقت الحالي ومستقبلاً. ويسعد «إتش دي آي» أن توفر إمكاناتها وقدراتها المصنفة من الدرجة (A) وخبرات فريقها المتمرس في مجال التأمين لدعم الوسطاء والعملاء في مركز دبي المالي العالمي. وبصفتنا شريكاً في مسيرة التحول، فإننا على ثقة من أن القدرات العالمية والخبرات الفنية لشركة «إتش دي آي» ستمكننا من دعم عملائنا خلال مسيرة تحولهم وانتقالهم إلى اقتصاد المستقبل».

ويأتي مكتب «إتش دي آي جلوبال» في دبي بمثابة تطور منطقي لتطور الأعمال الناجح لخدمات الشركة التأمينية في مجال القطاع الصناعي ضمن مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

من جهته، قال ديفيد هولين، عضو مجلس إدارة «إتش دي آي جلوبال» والمسؤول عن الأعمال الدولية: «في إطار الرؤية العالمية الشاملة واستراتيجية النمو التي ننتهجها في منطقة آسيا المحيط الهادئ، يتيح لنا التوسع في دبي فرصة متميزة لنكون أكثر قرباً من هذا السوق الذي يشهد توسعاً لافتاً، وتعزيز علاقاتنا مع الوسطاء والعملاء من خلال توفير حلول متميزة عبر فريق محلي متمرس من خبراء التأمين بقيادة ويليم فان ويك الذي يتمتع بخبرة واسعة في هذا السوق. كما تعكس هذه الخطوة نجاح جهود تطوير الأعمال التي نبذلها، كما تدعم رؤيتنا العالمية في أن نصبح «شريك مسيرة التحول» لعملائنا. أما بالنسبة للوسطاء في المنطقة، فستتاح لهم إمكانية الوصول والتعاون مع شريك محلي موثوق على المدى الطويل لتزويد عملائهم بمطالبات تتسم بسرعة الاستجابة، وبرامج دولية، وقدرات استشارية في مجال المخاطر. وأتمنى لويليم وكامل فريق العمل في دبي كل النجاح والتوفيق».

بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بانضمام شركة «إتش دي آي جلوبال» إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي. وانطلاقاً من كوننا أكبر مركز مالي في المنطقة والذي يضم ما يزيد على 42.000 موظف، يواصل المركز تعزيز منظومته البيئية بما يخدم مستقبل القطاع. وبفضل خبرته الطويلة الممتدة على مدى 20 عاماً، وسجله الحافل بالإنجازات المتواصلة في خدمة الأفراد والشركات في المنطقة، يعتبر المركز مقراً لأكبر عدد من شركات التأمين، حيث يضم أكثر من 100 شركة مسجلة تعمل في مجالات التأمين وإعادة التأمين والتأمين الأسير والكيانات المرتبطة بقطاع التأمين، والتي تستخدم المركز مقراً لها لتعزيز أدائها وتحقيق معدلات نمو استثنائية. وتتيح منظومة المركز القانونية واللوائح التنظيمية عالمية المستوى لهذه الشركات إمكانية العمل بثقة تامة ضمن نطاق منطقة الاختصاص القانوني للمركز، والاستفادة من فرص النمو الواعدة لنساهم جميعاً في تعزيز مستقبل القطاع المالي».

وتخطط «إتش دي آي جلوبال» لبدء عملياتها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ستقدم بصورة مبدئية منتجات التأمين للقطاعات الهندسية والإنشاءات والعقارات. وتم تعيين رزق إسحاق لتولي مسؤولية منتجات اكتتاب التأمين، فيما سيقوم جون موريل بتولي مهام أعمال الإنشاءات والهندسة.

من جانبه يشغل جون موريل حالياً منصب مدير الاكتتاب الهندسي للمنطقة الشمالية في فرع شركة «إتش دي آي جلوبال» في أستراليا، والذي انتقل إلى دبي في نهاية شهر يونيو. وكان قد انضم إلى «إتش دي آي جلوبال» عام 2017 بعد اكتسابه لخبرة هندسية واسعة خلال مسيرته المهنية، وهو يتمتع بخلفية واسعة في إدارة مشاريع البنى التحتية الكبيرة، إضافة إلى إلمام واسع بالمتطلبات الفنية والخاصة بالقطاع. وبالنسبة لمهام وخدمات اكتتاب التأمين الأخرى ومن ضمنها المسؤولية والتأمين البحري، فسيجري تقديمها عبر مكتب «إتش دي آي» في سنغافورة مع التطلع نحو الانتقال إلى تحقيق تكامل للأعمال بشكل كلي على المدى المتوسط.

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