17.4 ملياراً سيولة 5 شركات عقارية مدرجة بدبي منذ بداية 2024

المصدر: (دبي ــــ محمد عباس)

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يترقب سوق دبي المالي إعلان المزيد من الشركات عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول 2024، خصوصاً العقارات التي تأتي عادة بعد البنوك في الإفصاح عن أرباحها، حيث أظهرت نتائج «ديار للتطوير» قفزة في الأرباح النصفية بنسبة 59% لتصل إلى 188.6 مليون درهم مقابل 118.5 مليون درهم تم تسجيلها في الفترة ذاتها من 2023.

وفي رصد لـ «البيان» بشأن أداء القطاع العقاري في سوق دبي المالي منذ بداية 2024، فقد استقطبت أسهم 5 شركات عقارية 17.4 مليار درهم من السيولة، في حين سجل إجمالي السيولة منذ بداية العام في سوق دبي 53 مليار درهم.

وحصد سهم «إعمار العقارية» سيولة قدرها 11.3 مليار درهم توزعت على 1.4 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة 10.23% إلى مستوى 8.73 دراهم. بلغت سيولة سهم «إعمار للتطوير» 3.2 مليارات درهم عبر التداول على 407.9 ملايين سهم مرتفعاً بنسبة 18.2% عند سعر 8.45 دراهم. ووصلت سيولة «الاتحاد العقارية» إلى 1.67 مليار درهم من خلال التداول على 4.33 ملايين سهم ليرتفع السهم بأكثر من 31% إلى مستوى 0.380 درهم. وحصدت «ديار للتطوير» سيولة بـ 1.01 مليار درهم عبر التداول على 1.36 مليار سهم وصعد بنسبة 3.6% إلى سعر 0.715 درهم.

وبلغت سيولة سهم «تيكوم» 289.1 مليون درهم عبر التداول على 105.4 ملايين سهم وارتفع السهم بنسبة 0.73% عند سعر 2.77 درهم.

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