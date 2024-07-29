1010 منشآت تسجلها غرفة رأس الخيمة بالنصف الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، تسجيل 1010 منشآت جديدة خلال النصف الأول من عام 2024، منها 131 منشأة جديدة للمناطق الحرة، و69 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، كما بلغ عدد الرخص المجددة 9160 منشأة خلال الفترة نفسها، وقد تصدّر شهر يناير باقي الأشهر بتسجيل 209 منشآت، تلاه شهر مايو بـ 187 منشأة، ثم 171 منشأة لكل من شهر فبراير وشهر يونيو.

وأوضح الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، توزعت المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة في النصف الأول من العام الحالي، على درجات العضوية التابعة للغرفة، والتي تصنف حسب رأسمال المنشأة، حيث سُجلت 91 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة، كما سُجلت 49 منشأة في الدرجة الممتازة، أما الدرجة الأولى، فقد سُجلت فيها 142 منشأة، تلتها الدرجة الثانية، والتي سُجلت فيها أكبر عدد من المنشآت خلال الفترة المذكورة أعلاه، بتسجيل 395 منشأة، ثم الدرجة الثالثة 295 منشأة، في حين سُجلت 38 منشأة في الدرجة الرابعة.

وأشار إلى أن تصنيف المنشآت جاء بحسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، فعادةً ما يفوق إجمالي عدد المنشآت في القطاعات، عدد المنشآت المسجلة فعلياً، في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتوزعت المنشآت على 17 قطاعاً مختلفاً في النصف الأول من عام 2024، واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 41.1 %، بإجمالي 781 منشأة، في حين احتل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام المركز الثاني، من حيث عدد العضويات الجديدة، والتي بلغ عددها 247 عضوية، بنسبة 13 %، ثم جاء قطاع التشييد في المركز الثالث، بتسجيل 238 عضوية جديدة بنسبة 13 %، تلاه قطاع أنشطة الخدمات الأخرى، بتسجيل 154 عضويات جديدة بنسبة 8.1 %، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية، وخدمات الدعم بواقع 148 عضوية جديدة بنسبة 8 %، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بتسجيل 100 عضوية جديدة، وبنسبة 5.3 %، ثم قطاع النقل والتخزين، بواقع 62 عضوية، وبنسبة 3.3 %.

وأضاف الشميلي: عند التطرق إلى توزيع العضويات حسب المجال، نجد أن العضويات الجديدة تركزت في مجالين، التجاري بتسجيل 523 عضويات جديدة، بنسبة 51.8 %، والمهني الذي سجلت فيه 436 عضوية جديدة، بنسبة 43.2 %، خلال النصف الأول من عام 2024، يأتي بعدهما المجال الصناعي، حيث سجلت فيه 25 عضوية جديدة، بنسبة 2.5 %، ثم المجال السياحي، حيث سجلت فيه 19 عضوية جديدة، بنسبة 1.9 %، ثم المجال الخدمي، وقد سجلت فيه 4 عضويات جديدة، ثم عضويتان للمجال الزراعي، أما المجال الإعلامي، سجلت فيه منشأة واحدة فقط خلال النصف الأول من عام 2024.

وأضاف: توزعت إحصائية العضويات الجديدة على 60 جنسية من جميع أنحاء العالم، حيث كانت الجنسيات الأكثر استثماراً في الإمارة، هي الهند، تليها بنغلاديش وباكستان ومصر وسوريا والأردن وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة، ثم باقي الجنسيات المختلفة، حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد في النصف الأول من عام 2024، ما يقارب 683 مستثمراً أجنبياً.

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