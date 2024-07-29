شركة إماراتية تحصد جائزة أفضل شركة في بريطانيا

المصدر: لندن - البيان

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حصدت شركة «هاوس اوف ايماريتس» في لندن أخيراً جائزة أفضل شركة في بريطانيا لعام 2024 تقديراً لتميزها وإبداعها في مجال المنتجات الفاخرة وعالية الرفاهية.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد على التميز والجودة العالية التي تتمتع بها الشركة في سوق المنتجات الفاخرة والتفرد الذي تقدمه الشركة، خصوصاً تقديم كنوز نادرة جداً كهدايا من طراز ملكي وطرح سبائك من الفضة والذهب عالية النقاء، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا البلوك تشين وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق ملكية المنتج الفاخر ومنع استنساخه.

إن حصول الشركة صاحبة العلامة التجارية الإماراتية والبريطانية على هذه الجائزة المرموقة. كما أن الفوز يمثل تتويجاً لجهود الشركة المستمرة في تقديم منتجات مبتكرة وتطويع التكنولوجيا لتوفير تجربة فاخرة شديدة التميز للعملاء من خلال منتجات بجودة لا تضاهى.

وقال أحمد سائد الزين الرئيس التنفيذي للشركة في لندن: «سنستمر في هذا الطريق، وسنسعى لنجعل اسم شركتنا كماركة عالمية تنافس أقوى الأسماء على مستوى العالم، ونتطلع إلى فتح أسواق جديدة مما يتيح لنا الاستحواذ على حصة أكبر من سوق المنتجات الفاخرة».

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