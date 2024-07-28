"دوبال لاستثمارات السحب" تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة "أو إس إي للصناعات"

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "دوبال لاستثمارات السحب"، المملوكة بالكامل من "دوبال القابضة"، عن تعيين فيصل سرحان رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة "أو إس إي للصناعات"، وهي شركة سحب الألمنيوم المملوكة بالكامل من "دوبال لاستثمارات السحب". ويأتي سرحان خلفاً لمجدي صمول، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ العام 2012، والذي انتقل إلى "دوبال لاستثمارات السحب" ليعمل كمستشار يركز على تطوير الاستراتيجيات وتنفيذ المشاريع.

ويتمتع سرحان بخبرة واسعة في قيادة المبادرات الاستراتيجية واعتماد مختلف الحلول المبتكرة لتعزيز الإنتاجية والربح في هذا المجال، حيث شغل في "أو إس إي للصناعات" منصب نائب الرئيس التنفيذي في شهر نوفمبر 2023 وقدم إسهامات فاعلة بهدف تعزيز القيادة الاستراتيجية والتميز التشغيلي في الشركة وضمان نجاحها. وقبل انضمامه إلى "أو إس إي للصناعات"، عمل سرحان في شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، حيث تولى مهاماً وأدوار عديدة على مدى 18 عاماً.

وقال فيصل سرحان: "يسرني أن أتولى منصباً جديداً كرئيس تنفيذي لشركة "أو إس إي للصناعات" وأتطلع للتعاون مع فريقنا من الخبراء والمؤهلين من أجل ترسيخ دعائم التميز والابتكار في الشركة وتعزيز النمو المستدام. وأسعى من خلال هذا الدور الجديد إلى ضمان أفضل الحلول والخدمات لأصحاب المصلحة وتعزيز مكانة "أو إس إي للصناعات" كشركة رائدة في مجال سحب الألمنيوم".

وتأتي هذه التغيرات والتحولات على صعيد قيادة الشركة في ظل ما تشهد صناعة سحب الألمنيوم من استثمارات كبيرة في النمو، إذ سيتولى سرحان الإشراف على كافة جوانب العمليات وتطوير استراتيجيات الأعمال، فضلاً عن تشجيع ثقافة الابتكار والتميز لتحقيق النجاح والاستفادة من التطورات الصناعية.

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