رئيس «سياحة عجمان» يتفقد مشروعات معرض «تاجر المستقبل»

المصدر: عجمان - وام

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زار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، معرض التاجر الصغير، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بالتعاون مع البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» في مركز عجمان الإبداعي.

واطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي خلال جولته في المعرض على المشروعات الـ10 المشاركة، والتي تشمل التطبيقات الإلكترونية، والمشغولات اليدوية، والمأكولات، وغيرها من المشروعات المختلفة التي كانت نتاجاً لدورة استمرت لمدة أسبوعين، نظمتها الدائرة للطلبة المنتسبين في برنامج تاجر المستقبل، الذي أهلهم لخوض تجربة ريادة الأعمال.

وأشاد بدور وجهود دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بتوفير البيئة المثالية للطلبة المشاركين في المعرض، مشيراً إلى ضرورة غرس مبدأ التنمية ونهج ريادة الأعمال في نفوس الأجيال الجديدة من شباب الإمارات.

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