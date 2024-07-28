252.9 مليار درهم القيمة السوقية لأكبر 5 بنوك مدرجة بسوق دبي

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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بلغت رسملة أكبر 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية 252.9 مليار درهم، ومن المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بعد إعلان نتائجها القوية عن النصف الأول من العام الجاري.

ووفق رصد لـ«البيان»، فقد استحوذت 5 بنوك مدرجة على 35.3%، أو ما يعادل 252.9 مليار درهم، من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي، والبالغة 716.34 مليار درهم، مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني القيمة السوقية، بأكثر من 116.54 مليار درهم، ما يعادل 16.3% من رسملة سوق دبي المالي، ثم بنك المشرق بقيمة سوقية بلغت 44.9 مليار درهم وبحصة نسبتها 6.3%، ثم بنك دبي الإسلامي بقيمة سوقية 42.87 مليار درهم تمثل 5.98% من إجمالي رسملة السوق.

ووصلت القيمة السوقية لـ «الإمارات الإسلامي» إلى 29.5 مليار درهم تعادل حصة نسبتها 4.12%، ثم بنك دبي التجاري بقيمة سوقية بلغت 19.08 مليار درهم بحصة 2.7%.

وتعززت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنحو ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بشكل رئيسي بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة التي شملت «باركن» و«سبينس».

تجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني حل في المركز السادس ضمن قائمة أكبر 20 بنكاً من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة «ستاندرد أند بورز العالمية».

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