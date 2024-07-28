عروض يومية مميزة في خامس أسابيع «مفاجآت صيف دبي 2024»

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن الأسبوع الخامس من «مفاجآت صيف دبي 2024»، سوف يحظى بالعديد من العروض اليومية المميزة، التي من المتوقع أن تستقطب عدداً كبيراً من المتسوقين.

وسوف تستمر هذه العروض اليومية الحصرية حتى يوم 4 أغسطس المقبل، إذ يمكن للمقيمين والزوار الاستفادة منها في مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة، وذلك في إطار فعالية مفاجآت صيف دبي اليومية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها، على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني، أو من خلال حساب @StyledByDubai، على منصة إنستغرام.

وشهدت الأسابيع الأربعة الماضية من مفاجآت صيف دبي إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين، الذين توافدوا على المراكز التجارية في دبي، لاغتنام فرصة التخفيضات الكبرى والعروض الترويجية المذهلة، وكذلك للاستمتاع بالفعاليات المخصصة للعائلات.

وتقام «مفاجآت صيف دبي 2024»، بدعم من الرعاة الرئيسين، ومنهم الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا).

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