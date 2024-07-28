«دبي الإسلامي» يؤجل أقساط يوليو للمتضررين من ترقية منصته المصرفية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك دبي الإسلامي عن تأجيل أقساط شهر يوليو للمتعاملين المتضررين، الذين لم تُسحب أقساطهم في الوقت المحدد في شهر يونيو الماضي، خلال فترة ترقية المنصة المصرفية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك على دعم الاستقرار المالي للعملاء، وضمان عدم تحميلهم عبء دفع قسطين في شهر واحد، كما تستهدف هذه الخطوة معالجة أية تحديات فورية قد تواجه المتعاملين، وإتاحة الفرصة لهم لإدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أكثر فعالية ويسر. وأكد البنك أن تأجيل دفع الأقساط سيتم دون فرض أية رسوم، وشدد على أنه لن يكون لذلك أي تأثير سلبي على التقييم الائتماني للمتعاملين.

وحرص البنك على إبلاغ جميع المتعاملين المتضررين بشكل فردي ومباشر بخدمة تأجيل الأقساط، وذلك لضمان شفافية التواصل وتقديم أفضل مستويات الخدمة. وجدد بنك دبي الإسلامي التزامه الثابت بتقديم خدمات مالية استثنائية، مؤكداً دعمه المستمر لمتعامليه في جميع الظروف والأوقات.

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