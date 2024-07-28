الإمارات تتصدر إقليمياً في عدد الكفاءات العاملة بالأمن السيبراني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في عدد الكفاءات المهنية العاملة في قطاع الأمن السيبراني، بواقع 144 ألف كادر محترف، والتي عززت من قدرتها على صد التهديدات المتزايدة في هذا المجال، ويزيد عدد العاملين بقطاع الأمن السيبراني العالمي على 5.45 ملايين متخصص بنهاية العام 2023.

ووفقاً لورقة بحثية أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، تعد الإمارات في مركز متقدم عالمياً في تحقيق التوازن بين تبني التكنولوجيا والتهديدات السيبرانية، ومن الأعلى عالمياً في الجاهزية والبنية التحتية لمواجهة التهديدات المتنامية عالمياً في القطاع، وهو ما أثبتته الدولة مؤخراً خلال العطل التقني الذي أصاب العالم بسبب تحديث برمجي خاطئ لشركة «كراود سترايك» العالمية، والذي تسبب في تعطيل أجهزة شركة «مايكروسوفت» حول العالم وأدى إلى توقف العمل في العديد من مطارات ومراكز المال والأعمال حول العالم.

وأضافت الورقة البحثية أن عوائد سوق خدمات الأمن المعلوماتي العالمي تجاوزت الـ188 مليار دولار العام 2023 ما يشير على ضخامة وأهمية أمن البيانات ودرجة التهديدات التي تستلزم اليقظة التامة لعدم حدوث أعطال تقنية كما حدث في الأزمة التقنية العالمية الأخيرة.

وقال المركز: إن السعودية جاءت في المرتبة الثانية عربياً وإقليمياً بعد الإمارات في عدد كوادر الأمن السيبراني المحترفة بواقع 54 ألف متخصص، في الوقت الذي تهيمن فيه الولايات المتحدة الأمريكية عالمياً في عدد العاملين بقطاع الأمن السيبراني بما يزيد على مليون متخصص.

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