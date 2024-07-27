«إيليفجن» ومركز دبي التجاري يطلقان شراكة لدعم الحلول الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إيليفجن، الرائدة في حلول الإعلام الرقمي، عن بدء شراكة مع مركز دبي التجاري العالمي لإطلاق أحدث شبكة إعلامية رقمية، ومن المقرر أن تضم تلك الشبكة أصولاً جديدة في بعض مراكز الأعمال المرموقة بالمدينة والمجمعات السكنية التي تخضع لملكية مركز دبي التجاري العالمي، التي تشمل ون سنترال، وكونفينشن تاور، وبرج الشيخ راشد، وقرية إكسبو ريزيدنسز.

وقال نايل سلام، الرئيس التنفيذي لشركة إيليفجن: «متحمسون لإطلاق شبكتنا من شاشات المصاعد والشاشات الضخمة بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي.

كما أننا متحمسون بنفس القدر لاستقطاب قدراتٍ على المستوى العالمي. يجمع مركز ون سنترال ببراعةٍ بين الأعمال والترفيه في قلب دبي، ويثري هذا المشروع التجاري الحائز على العديد من الجوائز منطقة الأعمال المركزية في دبي بطريقةٍ مبتكرة. معا، سنوفر منصة ديناميكية ومؤثرة لمخاطبة الجمهور على نحوٍ غير مسبوق».

وقال جاد بشارة، مساعد نائب الرئيس لإدارة الأصول بمركز دبي التجاري العالمي، بقوله: «مجموعة مركز دبي التجاري العالمي من العقارات التجارية والسكنية الشهيرة توفر للمستأجرين والسكان والزوار مباني ومشاريع ومرافق عالمية المستوى.

ملتزمون بالابتكار والاستثمار في التقنيات الجديدة، ولهذا السبب نحن فخورون بالشراكة مع إيليفجن لتعزيز التواصل الرقمي ومحتوى الإعلانات عبر عقاراتنا. نعتقد أن هذه الشراكة ستمكننا من بناء التفاعل داخل مجتمعاتنا، من خلال تقديم تواصل متقدم عبر الرسائل التفاعلية لصالح المهنيين والسكان والزوار على حد سواء».

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