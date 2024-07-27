«سوق دبي» يرتفع %2.4 في أسبوع بمكاسب 15.8 ملياراً

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ2.4% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب جاوزت 15.8 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً بالنتائج القوية للبنوك للنصف الأول 2024.

فضلاً عن مكاسب أسهم العقارات والمالية والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 716.34 مليار درهم أمس من 700.55 مليار درهم نهاية التعاملات يوم الجمعة قبل الماضي.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 73.1%، وارتفعت أسهم الفردوس القابضة 26.8%، وشعاع كابيتال 14.5%، وبنك السلام- البحرين 10.7%، ودبي الوطنية للتأمين 10.3%، وباركن 9.6%، وزاد جي إف إتش المالية 7.14%، ودبي للتأمين 6.7%، وبنك المشرق 6.6%، والإثمار القابضة 6.2%، ووطنية إنترناشيونال 5.5%، والإمارات دبي الوطني 5.13%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 491.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 420.9 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 251.65 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 317.7 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 923.3 مليون درهم مقابل 605.6 ملايين درهم مبيعات. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.76% إلى 9317.79 نقطة في أسبوع، ليربح السوق نحو 11 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.25 مليار درهم في أسبوع، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 373.1 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 329.7 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي ارتفع في أسبوع أسهم جي إف إتش المالية 8.1%، وأغذية 7.8%، وأسمنت الفجيرة 7%، وألفا ظبي القابضة 3.9%، وأبوظبي التجاري 2.98%، والدار العقارية 2.75%.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 27 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بنتائج البنوك القوية للنصف الأول 2024.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.551 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، من 3.524 تريليونات نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي منها 2.835 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و716.34 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 7.5 مليارات درهم، منها 5.16 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.35 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد تداول على 2.7 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 135.4 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليرتفع مؤشر السوق 1.01% إلى 4280.34 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 4 أشهر، وتحديداً منذ جلسة 25 مارس الماضي، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.16% إلى 9317.79 نقطة.

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