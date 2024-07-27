زخم عقارات دبي يتواصل بـ 17.4 ملياراً تصرفات أسبوعية

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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تواصل زخم التعاملات العقارية في دبي، وسجلت التصرفات العقارية في دبي 17.4 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 4651 صفقة.

وتم تسجيل 3603 مبايعات بقيمة 9.91 مليارات درهم، و821 صفقة رهون بقيمة 3.28 مليارات درهم و227 هبة بقيمة 4.26 ملايين درهم خلال 5 أيام عمل.

وشملت صفقات المبيعات الأسبوعية 335 مبايعة لأراضٍ، و2988 مبايعة لوحدات سكنية و280 لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون لتشمل 230 رهناً لأراضٍ، و484 لوحدات سكنية، و138 رهناً لمبانٍ. وحلت منطقة دبي كريك هاربور في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ764 مليون درهم عبر269 صفقة.

وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطر عبر 135 صفقة بقيمة 561 مليون درهم، ثم قرية جميرا الدائرية عبر 371 صفقة بقيمة 476 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 214 صفقة بقيمة 471 مليون درهم، وخامساً منطقة موتور سيتي عبر 18 صفقة بقيمة 341 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في منطقة موتور سيتي بقيمة 219 مليون درهم، كما تم بيع أرض أخرى في منطقة مجمع دبي للعلوم بقيمة 215 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا جاهزة في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «ZABEEL SARAY» بقيمة 45 مليون درهم على 412 متراً مربعاً.

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