«الدار» تطلق مجمع «ذا أرت هاوس» السكني في السعديات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الدار العقارية (الدار) أمس عن إطلاق المجمع السكني «ذا أرت هاوس» في المنطقة الثقافية في السعديات - أبوظبي، ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية للمجمع في الربع الأول من 2025، على أن تبدأ عمليات بيع الوحدات في 31 يوليو الجاري للمشترين من كل الجنسيات.

وتماشياً مع هدف «الدار» لتعزيز ممارسات العيش والبناء المستدامة، يستهدف «ذا أرت هاوس» الحصول على تصنيف «3 لآلئ» بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج «استدامة».

ويتضمن عناصر تصميم مستدامة تساهم في تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه، في جميع مراحل تصميمه وبنائه والعيش فيه، مما يقلل إجمالي البصمة الكربونية لقاطنيه.. ويهدف «ذا أرت هاوس» أيضاً الحصول على تصنيف نجمتين من «فيتويل» - نظام الشهادات الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية.

ويحظى «ذا أرت هاوس» بموقع استراتيجي في المنطقة الثقافية في السعديات - الوجهة العالمية الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي في أبوظبي وإثراء المشهد الثقافي العالمي، ويطل المجمع على متحف «جوجنهايم أبوظبي».

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