202.6 مليون درهم أرباح «ديار» في النصف الأول بزيادة 71 %

المصدر: دبي - البيان

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كشفت ديار للتطوير، عن تحقيق نتائج مالية إيجابية للنصف الأول، مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.

وسجلت الشركة 71 % نمواً في الأرباح لفترة الستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2024، لتصل إلى 202.6 مليون درهم قبل احتساب الضرائب، مقارنةً بـ 118.5 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام السابق. وزادت الإيرادات الإجمالية للشركة 6 % في النصف الأول مرتفعةً من 628.9 مليون درهم في الفترة نفسها من 2023، إلى 664.4 مليون درهم.

وشهدت إيرادات وحدات الأعمال الأخرى في الشركة نمواً 8 %، محققةً 159.1 مليون درهم في النصف الأول مقارنةً بـ 147.6 مليون درهم في النصف الأول لعام 2023، في حين سجل معدل الربحية لكل سهم زيادة 59 %، حيث ارتفع من 2.71 فلس في النصف الأول إلى 4.31 فلوس في النصف الأول من عام 2024.

وشهدت الشركة في الربع الثاني من 2024 نمواً في الأرباح 101.41 % على أساس سنوي، إلى 125.1 مليون درهم في ارتفاع ملحوظ من 62.1 مليون درهم في الربع الثاني من 2023.

وقال سعيد محمد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «بعد النتائج المالية القوية التي حققتها ديار في عام 2023، والربع الأول من 2024، يسعدنا أن نشهد النمو المستمر للشركة.

والذي يُعزى إلى حد كبير إلى التوجهات الاستراتيجية المدروسة، ونموذج العمل الذي تتبعه ديار. وشكّل 2024 عاماً مفصلياً لشركتنا، حيث حققنا خلاله إنجازات متميّزة، بما فيها توزيع الأرباح على المساهمين للمرة الأولى في تاريخ «ديار».

وأضاف أنه تماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد، شهد النصف الأول من عام 2024 أيضاً الإطلاق الناجح لعدد من المشاريع في مواقع استراتيجية في دبي، بما فيها روزاليا ريزيدنسز في الفرجان، وإليفي في داون تاون جبل علي.

وفيما نستمر في دعم نهج «ديار» المتمحور حول تقديم تجربة متميّزة لكل من الشركاء والعملاء، أتوقع أن تحقق الشركة مزيداً من التقدم والنجاح. كما نلتزم بتحقيق تغيير إيجابي، ودعم الابتكار، واستغلال فرص النمو، مع الحرص على توفير قيمة استثنائية لجميع المستثمرين، لمواكبة تطلعات عملائنا.

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